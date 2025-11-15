PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – L’equipaggio della Shenzhou-20 è arrivato a Pechino in aereo venerdì dopo aver completato lapropria missione sulla stazione spaziale.

Venerdì, i tre astronauti, Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie,

sono atterrati in sicurezza sulla Terra a bordo della navicella

Shenzhou-21. La capsula di rientro Shenzhou-21 è atterrata alle

16:40 (ora di Pechino) presso il sito di atterraggio di Dongfeng,

nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della

Cina, e l’equipaggio ha lasciato la capsula alle 17:21, secondo

quanto riferito dalla China Manned Space Agency (CMSA).

Dopo essere rimasti in orbita per 204 giorni, i tre astronauti

sono tutti in buone condizioni di salute e la missione di rientro

è stata un successo, ha detto la CMSA.

L’equipaggio entrerà ora in un periodo di quarantena medica e sarà sottoposto a esami medici completi e valutazioni sullo stato di salute, ha aggiunto l’agenzia, sottolineando che incontreranno la stampa a Pechino al termine di questo periodo.

– foto Xinhua –

(ITALPRESS).