TORINO (ITALPRESS) – Tanti i titoli emersi dalla conferenza stampa di presentazione di Damien Comolli come nuovo direttore generale della Juventus. In primis “Tudor resta”, poi “Chiellini avrà un ruolo importante”, a ruota la riorganizzazione della società bianconera e infine il mercato: “Vogliamo trattenere Kolo Muani, con Vlahovic parlerò presto di persona”.

“E’ un grande privilegio per me essere qui oggi, questo è uno dei club più importanti al mondo – ha detto Comolli in apertura – Siamo la Juve e dobbiamo fare di tutto per vincere. Sono cresciuto guardando giocare questa squadra. Il club è sempre stato un modello di efficienza. Ho sempre apprezzato la storia e la cultura della Juve. Tudor sarà il nostro allenatore sia per il Mondiale per Club che per la prossima stagione. Igor lo conosco bene. Le sue squadre hanno sempre avuto grande resilienza e aggressività. Di certo, ripeto, resterà per la stagione 2025-2026; poi speriamo che sarà con noi anche oltre”.

“Chiellini avrà un ruolo fondamentale: è il director football strategy. Avrà una posizione importante e lavorerà a stretto contatto con me. Avrà rapporti con Lega e Federazione. Lavoreremo insieme sul calcio, sulle strategie e sulla comunicazione. Il mercato? No, non se ne occuperà lui”, ha aggiunto il nuovo direttore generale della Juventus.

“Avremo poi un direttore sportivo, che si occuperà del calciomercato, con un occhio alla Accademia. A ruota ci sarà un direttore tecnico, un ruolo che in un certo senso occuperà per ora Chiellini. Ho in mente i nomi e i ruoli, appena ufficiali saranno comunicati a tutti”, ha precisato Comolli.

“Kolo Muani resta intanto per il Mondiale per Club. Poi abbiamo avviato buoni rapporti con il Psg e contiamo di riuscire a trattenerlo anche per l’annata 2025-2026. Non abbiamo trovato ancora un accordo per la prossima stagione, ma sono ottimista di poterlo raggiungere presto. Il Psg non ha chiuso la porta e Kolo Muani vuole restare con noi”, ha sottolineato ancora il dirigente bianconero.

Chiusura su Vlahovic : “Ho parlato con lui al telefono. Aspettiamo che torni dalle vacanze e parleremo in maniera più approfondita, di persona. Voglio discutere bene con lui e capire le sue emozioni e la sua volontà. Di certo è un top player. Quando avrò tutti gli elementi prenderò una decisione”.

