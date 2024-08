NAPOLI (ITALPRESS) – La sfida con il Bologna è quella giusta per dare un segnale, per mettersi alle spalle la cocente sconfitta con il Verona e rilanciare le proprie ambizioni. Il Napoli si prepara all’esordio in campionato al Maradona, il mercato è ancora aperto e Conte non vuole sentirne parlare: “La settimana scorsa abbiamo fatto una conferenza in cui s’è parlato solo di mercato. Ho ricevuto zero domande sul Verona, o forse una, non s’è parlato di calcio, ed è successo quello che è successo. Sul mercato dovete chiedere alla società, ma vedo che siete abbastanza informati perchè leggo anche io tramite voi. Io voglio parlare del Bologna, come sapete, è una partita… sapete cosa ha fatto l’anno scorso. Parliamo della gara, è più importante per me!”. L’allenatore dei partenopei ha la testa al campo: “Stiamo lavorando bene, i ragazzi sono responsabili, hanno preso coscienza di quanto successo nel secondo tempo con il Verona, non vogliono ripetere più queste situazioni. Sono contento della disponibilità che mi danno. Ho grande fiducia, fiducia che oggi faccio fatica ad avvertire nell’ambiente e nei media, giustamente. Ma questi ragazzi hanno a cuore il Napoli e vogliono riportarlo competitivo”. Anche perchè Conte sa bene che il Bologna non può essere sottovalutato: “Loro sono arrivati in Champions l’anno scorso, questo ci deve far capire la difficoltà della gara che andremo ad affrontare. Bisognerà fare molta attenzione, dovremo giocare al 110%. E’ importante che tutto l’ambiente dia fiducia, capisco le difficoltà ma dobbiamo dare un segnale”. Sulle condizioni di Buongiorno: “Si sta allenando, lo valuteremo giorno per giorno, contiamo di recuperarlo”. Il tecnico azzurro ha poi parlato del neoacquisto David Neres: “Ha grande qualità, fantasia, bravo nell’uno contro uno e sa fare gol e assist. Può giocare su entrambe le fasce. L’abbiamo preso dopo un bel corteggiamento. Siamo contenti, ha bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi, ma è un ragazzo sveglio”. Infine, sui tifosi: “Quello che a Napoli nessuno toglierà mai sono entusiasmo e passione. Sicuramente visto l’anno scorso e Verona è inevitabile ci possano essere dei mormorii. Ma sono sicuro che il tifoso del Napoli ci starà vicino. Se saremo compatti ne usciremo quanto prima. A prescindere da quello che può succedere sul mercato, io qui ho preso un impegno morale e umano. Non solo con Napoli e coi tifosi, ma anche verso i calciatori con i quali voglio ricostruire questo progetto. Calciatori che ho fortemente voluto restassero e che sarebbero potuti andare altrove. Ho un impegno umano verso questi ragazzi. Sarò qui, testa bassa e lavoro. Farò il possibile e anche l’impossibile per riportare il Napoli dove merita, ma serve pazienza. Noi siamo positivi, crediamo in quello che facciamo, ho fiducia”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

