BELEM (ITALPRESS) – Approvata la “Global Mutirao”, il documento finale della Cop30 di Belem promosso dalla presidenza brasiliana. Dopo lo stallo di ieri avvenuto a causa dell’assenza dei combustibili fossili nella bozza, ritenuta da molti al ribasso, e con lo slittamento dei lavori dovuto anche a causa dell’incendio all’interno della sede del vertice, i quasi 200 Paesi, assenti gli Usa, dopo due settimane di trattative hanno votato all’unanimità il testo. Nel testo approvato non c’è il riferimento alle fonti fossili, nonostante l’Europa avesse chiesto maggiore coraggio per la loro eliminazione graduale. Il documento introduce nuovi spazi di trattativa per uno sforzo ulteriore sulle emissioni con il “Belem Mission to 1,5°”; il documento, inoltre, propone di triplicare la finanza per l’adattamento entro il 2035. Si tratta di un testo di compromesso che dà una prima risposta in un contesto geopolitico non semplice. “I temi erano” diversi. “C’è un tema politico con il mondo che è cambiato tantissimo, anche solo rispetto a un anno fa, con un quadro di posizioni e di equilibri a livello internazionale che incidono fortemente su quelle che sono le posizioni politiche nell’ambito delle scelte climatiche”, afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del voto in plenaria.

“L’assenza degli Stati Uniti ha un significato, la posizione di alcuni gruppi, anche legate all’assenza degli Usa può avere un significato. Poi c’è stata la discussione di merito che ci ha portati ad avere vari obiettivi. L’Unione europea è sempre stata la più ambiziosa – spiega – ma può definirsi soddisfatta. Abbiamo fatto 20 riunioni di coordinamento con posizioni anche articolate perchè siamo Paesi diversi e con guide politiche anche diverse, ma alla fine abbiamo supportato quella che è la proposta finale, alla quale abbiamo contribuito, e lo abbiamo fatto perchè mantiene quello che era il percorso già approvato nelle Cop precedenti e quindi mantiene l’obiettivo”, assicura.

