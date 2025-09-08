PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La riduzione del debito pubblico in Francia è “urgente” e di importanza “vitale” per il Paese. Lo ha dichiarato il premier francese Francois Bayrou in un discorso davanti al Parlamento. “Il nostro Paese crede di arricchirsi ma ogni anno diventa più povero”, ha osservato il primo ministro.

Bayrou ha precisato, all’inizio del suo intervento, di avere voluto “questa prova della verità”, in riferimento al voto di fiducia che il Parlamento dovrà esprimere stasera. “Il rischio più grande era non assumersi alcun rischio, lasciare che le cose andassero avanti senza cambiare nulla”, ha detto. Bayrou ha infine dichiarato che oggi vengono affrontate “delle questioni storiche”, capaci di influenzare la vita delle prossime generazioni.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-