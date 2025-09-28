REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Seconda vittoria in campionato per il Sassuolo. Gli uomini di Fabio Grosso superano 3-1 l’Udinese nel match del Mapei Stadium, valevole per la quinta giornata di Serie A, grazie alle reti realizzate da Armand Laurientè, Ismael Konè ed Edoardo Iannoni. Buon avvio di gara da parte dei friulani, che vanno vicini al gol prima con Zaniolo e poi con Kristensen, ma la retroguardia avversaria si salva. La formazione neroverde reagisce immediatamente e all’8′ passa in vantaggio con Laurientè: contropiede gestito perfettamente dal tridente emiliano con Pinamonti che spizza per Berardi, il quale serve il francese, bravo a infilare la sfera nell’angolo lontano. Neanche il tempo di metabolizzare per l’Udinese, che i padroni di casa firmano il raddoppio al 12′ grazie alla prima rete in Serie A di Ismael Konè: il centrocampista salta un avversario e batte Sava con il destro. Al 26′ il direttore di gara assegna inizialmente un calcio di rigore ai bianconeri in seguito ad un contatto tra Laurientè e Zaniolo, ma dopo un consulto Var il penalty viene revocato.Al 40′ si verifica una situazione simile con il contatto tra Walukiewicz e Solet e anche in questo caso, dopo il controllo Var, non viene assegnato alcun rigore agli ospiti. Al termine dei 4′ di recupero, si va a riposo sul parziale di 2-0.Nella ripresa i ragazzi di Kosta Runjaic tornano in campo con un piglio diverso, tant’è che al 55′ riaprono subito la gara con Keinan Davis, che si avventa su una corta respinta di Muric e deposita la palla in fondo al sacco. Dopo il gol dei friulani, il Sassuolo corre ai ripari con i cambi di Grosso, che prova a dare una nuova linfa alla sua squadra. I ritmi di gioco si abbassano e le occasioni latitano per larga parte della ripresa. La compagine ospite si sbilancia in avanti andando a caccia del pareggio e presta il fianco alle ripartenze avversarie. All’81’, infatti, il neo-entrato Edoardo Iannoni sfrutta un perfetto assist di Fadera e di testa sigla il suo primo gol in Serie A, che vale il definitivo 3-1. In virtù di questo successo il Sassuolo aggancia il Bologna all’undicesimo posto con 6 punti, mentre l’Udinese resta decima a quota 7. Gli emiliani torneranno in campo venerdì al Bentegodi contro l’Hellas Verona, mentre i friulani domenica ospiteranno il Cagliari al Bluenergy Stadium.

