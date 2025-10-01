ROMA (ITALPRESS) –e sono davvero lieto che stiamo dando un esempio di grande rilievo nella vita internazionale su come si mettano insieme l’approfondimento e lo sviluppo della formazione dei nostri talenti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica,in Azerbaigian riferendosi alla collaborazione con gli atenei italiani.mettendo insieme e non contrapponendo capacità, talenti, risorse e prospettive”, aggiunge.

-foto Quirinale –

(ITALPRESS).