BERGAMO (ITALPRESS) –, anche pensando anche un pò alla gara dello scorso anno e a come è andata, cercheremo di vincere per riprendere il cammino nel girone”. Lcerca tre punti e la rivincita: a Bergamo, nella seconda giornata di, arriva infatti ilche nella scorsa edizione eliminò a sorpresa i nerazzurri nei play-off.

Ivan Juric all’epoca non era sulla panchina della Dea ma ricorda bene quel doppio confronto. “Mi hanno impressionato, specialmente nella partita d’andata, poi nel ritorno è andato tutto storto. Mi aspetto un Bruges così”, il riferimento alla gara di domani. Alla quale l’Atalanta si presenta ancora in emergenza. “Abbiamo problemi in difesa, ma siamo felici di come hanno risposto i giocatori che hanno giocato contro la Juventus. Dietro non recupereremo nessuno, vediamo la prossima, comunque la loro prestazione è stata un grande segnale. Il mio sogno è avere tutti a disposizione, puoi fare più cambi. Speriamo dopo la sosta di avere una situazione diversa rispetto a oggi. Lookman ed Ederson? E’ già un po’ di tempo che si allenano, o dopo o dall’inizio ho iniziato già a pensarci, sappiamo che non saranno subito al 100%, ma voglio inserirli”.

In porta di sicuro ci sarà Marco Carnesecchi. “Quello che abbiamo imparato dallo scorso anno è che bisogna andare forte, mantenere alto il livello durante tutta la partita. Col Psg ne siamo usciti più forti, quando giochi contro delle squadre cosi forti sicuramente impari ad alzare attenzione e personalità, ci portiamo dietro tante cose buone”. Per quanto riguarda il momento della Dea, “siamo in una fase di mezzo dove stiamo cercando di capire le richieste di mister Juric – ha aggiunto Carnesecchi -, ma siamo a buon punto, ho la sensazione che siamo una squadra dura, difficile da affrontare. Abbiamo fatto un lavoro molto importante, ci vuole un periodo d’adattamento, ma sono molto felice”.



