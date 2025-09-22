NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La Francia riconosce oggi lo Stato di Palestina”. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, parlando dalla tribuna dell’Onu per la conferenza sui due Stati. Questo riconoscimento per Macron “è la soluzione che consentirà la pace per Israele”. Mentre per Hamas, “come tutti coloro che fomentano l’odio antisemita”, si tratta di una sconfitta”.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).
