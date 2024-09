ROMA (ITALPRESS) – “Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito Ue. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-

Like this: Like Loading...