ROMA (ITALPRESS) – Rivolgendosi a circa 200 giornalisti dopo un incontro di un’ora con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto di essere “onorato” di essere il primo leader straniero invitato alla Casa Bianca. “Siete il più grande amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca”, ha detto Netanyahu, elencando le politiche di Trump nei confronti di Israele nel suo primo mandato, tra cui l’uscita dall’accordo sul nucleare iraniano, la mediazione degli Accordi di Abramo e lo spostamento dell’ambasciata a Gerusalemme. “Avete ripreso esattamente da dove avevate lasciato”, ha aggiunto. “La vostra leadership ha riportato a casa degli ostaggi”, ha detto Netanyahu, aggiungendo che Trump ha liberato le munizioni trattenute dalla precedente amministrazione, ha posto fine alle “sanzioni ingiuste contro i cittadini israeliani” – riferendosi alle sanzioni contro alcuni coloni ritenuti estremisti – “ha affrontato l’antisemitismo, ha smesso di finanziare l’UNRWA e ha rinnovato la massima pressione contro l’Iran”. Tutto questo è stato fatto da Trump in sole due settimane, ha detto. “Riesci a immaginare dove saremo tra quattro anni?”. Israele, ha dichiarato Netanyahu, sta cambiando il volto del Medio Oriente dall’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023. “Abbiamo sconfitto alcuni dei peggiori nemici dell’America. Abbiamo eliminato terroristi ricercati da decenni per aver versato fiumi di sangue americano”, ha detto. “Israele non è mai stato più forte e l’asse terroristico iraniano non è mai stato più debole”, ha aggiunto. Ma per garantire il futuro di Israele e portare la pace nella regione, “dobbiamo finire il lavoro”, ha sottolineato Netanyahu, esponendo gli obiettivi di Israele a Gaza prima di riprendere a elogiare Trump.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).