MILANO (ITALPRESS) – “Ho grande voglia di giocare, sono pronto e sono allenato. Se il mister mi mette in campo titolare subito, sono pronto già dal match col Bologna a dare una mano alla squadra”. Così Adriennella prima conferenza stampa da giocatore del“Con Allegri mi sono trovato bene alla Juve. Lui vive di passione per il calcio. Ha la mentalità giusta. Oltre a esser un grande allenatore è anche una grande persona. Sono contento di ritrovarlo qui al Milan”, ha aggiunto il centrocampista francese, approdato in rossonero “per il mister” e “per vincere”.

“E’ stato fatto tutto negli ultimi giorni di mercato. Ho parlato con Allegri quando è arrivato al Milan, ma avevo un contratto con il Marsiglia. Poi quando è successo quello che è successo all’OM il mister mi ha richiamato, mi ha raccontato il progetto e alla fine è andato tutto in modo veloce e siamo riusciti a chiudere questa trattativa”, ha spiegato Rabiot in merito al suo trasferimento. “Sono qui per aiutare il Milan a tornare a vincere. Lo scorso anno è andato male per questo club, che deve sempre lottare per un posto in Champions e per vincere dei trofei. Sono qui per portare la mia leadership e il mio carattere. Credo di aver fatto la scelta giusta nel venire qui al Milan. Voglio tornare a giocare la Champions e farlo con questo club”, ha detto ancora il francese.

“Sono qui per fare qualche cosa di grande. Chiaramente voglio vincere e sogno lo scudetto. Non c’è solo il mio desiderio però: io cercherò di fare tutto per portare la squadra in alto. Voglio fare almeno dieci gol, poi se potrò farne di più meglio. Negli ultimi anni, parlando con Allegri e De Zerbi, mi hanno convinto che posso essere un giocatore bravo negli inserimenti in area e a fare gol. Rowe? Con lui non c’è nulla di speciale, ci siamo mandati dei messaggi dopo che lui è andato al Bologna e io al Milan. Ci vedremo domenica a San Siro, sarà anche bello vederlo. Lui è un bravo ragazzo. Quello che è successo a Marsiglia è una cosa che può succedere ovunque, non ha cambiato il nostro rapporto. Sarò contento di vederlo e anche per lui sarà così”, ha concluso il neo rossonero parlando dell’ex compagno all’OM: la lite fra i due ha di fatto portato alla cessione di entrambi.

