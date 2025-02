ROMA (ITALPRESS) – Attacchi aerei israeliani in Cisgiordania hanno causato la morte di “numerosi terroristi”. E’ quanto riferisce l’Idf, le Forze di difesa israeliane, secondo cui sono state colpite “tre cellule terroristiche nelle aree di Jenin e Qabatiya”, dove sono stati uccisi anche due dei detenuti rilasciati in base agli accordi sul cessate il fuoco del novembre 2023. Gli attacchi, fanno sapere dall’Idf, fanno parte dell’operazione antiterrorismo nella Samaria settentrionale. Una delle cellule colpite, sempre secondo le Forze di difesa israeliane, stava per compiere un attacco terroristico.

– foto Ipa agency –

