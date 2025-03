ROMA (ITALPRESS) – “Stanno tutti bene e sono tutti arruolabili e disponibili”. Claudio Ranieri ha l’imbarazzo della scelta alla vigilia dell’andata degli ottavi di Europa League contro l’Athletic Bilbao all’Olimpico. “La situazione di Hummels? Capisco quando le cose vanno male, ma non capisco perchè cercare adesso queste cose. E’ un ragazzo che sta a Roma, va a vedere la città ed è tranquillo. Non c’è niente. Vado d’amore e d’accordo con tutti”, ha aggiunto Ranieri in riferimento all’ultimo post Instagram del difensore tedesco (“L’Oscar per la vacanza più lunga va a…”) che secondo qualche tifoso aveva una nota polemica alla luce delle ultime esclusioni. Su Pellegrini: “Si diverte pure lui, ma non lo dimostra. E’ un ragazzo molto introverso, vorrei che si divertisse di più perchè ha qualità che pochi giocatori hanno. Tra stasera e domani mattina farò tutte le valutazioni, poi deciderò chi giocherà. L’esperienza conta tantissimo, ho giocatori che sono abituati a giocare a determinati livelli”, le parole del tecnico giallorosso. Sui prossimi avversari: “E’ una squadra quarta in classifica, ben costruita, con un senso di appartenenza meraviglioso. Nico Williams? Quando si gioca a zona si cerca di chiudere determinati settori di campo per impedire che vada in possesso. L’Athletic è la prima per dribbling, quindi non c’è solo lui: davanti hanno molta qualità e bisogna stare attenti”. In conferenza stampa, al fianco di Ranieri, c’era Angelino. “La nazionale spagnola? E’ un sogno, devo continuare a lavorare duramente per raggiungerlo”, risponde l’esterno, che sulla sua posizione di quinto di sinistra si dice “molto contento perchè mi sento a mio agio in questo ruolo, voglio continuare a dare il massimo. La squadra sta vivendo un momento di forma incredibile e tutti si stanno esprimendo ad un ottimo livello. Se sto giocando così è anche merito del gruppo”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).