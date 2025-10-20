PALERMO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Palermo hasequestrato circa 11 milioni e mezzo (di cui 2 milioni sono statisequestrati presso l’importatore e distributore per tutta Palermo)tra sigarette elettroniche, cartine e filtri, per un pesocomplessivo di circa 770 kg, che, qualora immessi sul mercatoparallelo, avrebbero fruttato un introito di circa 1 milione dieuro, sottraendo alle casse dello Stato 120 mila euro derivantidall’imposta di consumo.In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego, hannoanalizzato i flussi delle importazioni attraverso glispedizionieri presenti in città, al fine di individuare iprincipali importatori di prodotti da fumo e la successivadistribuzione ai canali di vendita, che, dal 2020, è prerogativaesclusiva dei tabaccai, per i quali è previsto il versamentoall’erario di un’imposta di consumo.Dall’esame delle importazioni della merce nel capoluogo siciliano,i finanzieri hanno scoperto come oltre ai canali ufficiali, chevedevano quali clienti le rivendite di tabacchi regolarmenteautorizzate da licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli, ci fosse un vero e proprio mercato parallelo gestito dasocietà riconducibili a soggetti extracomunitari.Infatti, è emerso come un unico grosso importatore di taliprodotti, con sede a Partinico, rifornisse numerosi negozi dioggettistica e articoli per la casa privi di licenza di vendita. I finanzieri, quindi, seguendo le consegne effettuatedall’importatore, hanno scoperto ben 11 esercizi commerciali chevendevano abitualmente sigarette elettroniche, cartine e filtrisenza alcuna licenza e in totale evasione di imposta sui consumi.Durante l’accesso presso la sede e i magazzini siadell’importatore che di tutti i negozi individuati, in pienocentro a Palermo, i militari hanno individuato la presenza dipoche scatole esposte per la vendita, in alcuni casi ancheoccultate sotto i banconi, mentre il grosso dei prodotti venivaconservato, opportunamente occultato, in magazzini secondari nelle vicinanze dei negozi.Pertanto, oltre al sequestro della merce, i titolari dei 12esercizi commerciali sono stati denunciati all’AutoritàGiudiziaria e le relative attività sono state segnalateall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le sanzioniaccessorie previste, tra le quali la chiusura dell’eserciziocommerciale.

