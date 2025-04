ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un ottimo momento per trasferire la vostra azienda negli Stati Uniti d’America, come stanno facendo Apple e tante altre imprese, in numeri record. Zero Dazi, autorizzazioni elettriche quasi immediate. Nessun ritardo ambientale. NON ASPETTATELO, FATELO ORA!”. Lo scrive sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).