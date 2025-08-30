TORINO (ITALPRESS) – “E’ stata una bella settimana. I ragazzi hanno lavorato molto bene. Domani dobbiamo fare una grande gara, contro un avversario difficile. Loro sono un team tosto e organizzato. Bisogna fare molto bene per fare punti in quello stadio. Le sensazioni dopo la sfida col Parma sono positive”.

Così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, in conferenza stampa, alla vigilia della gara di campionato, in trasferta, contro il Genoa. “Il mercato è complicato, mancano ancora due giorni ma ha detto tutto Cobolli, che sta lavorando in maniera importante. Io sono soddisfatto della squadra. Stiamo facendo bene. Bremer è rientrato in modo positivo. Ora aspettiamo il rientro di Cabal. Vedremo poi cosa succederà da qua alla fine del mercato”, ha aggiunto Tudor.

Sui singoli ha le idee chiare il tecnico bianconero: “Nico Gonzalez mi piace e mi è piaciuto sempre. Ha avuto qualche acciacco e non è ora nella migliore condizione fisica. E’ un giocatore che può fare più ruoli e che ha caratteristiche diverse rispetto agli altri. Sono felice che sia ancora qui con noi. Koopmeiners è un titolare e lo sarà domani. E’ un giocatore forte, importante. E’ sulla strada buona. Vlahovic? Vediamo”.

Tudor ha anche parlato di modulo: “Possiamo giocare anche con il 3-5-2. Jonathan David può e deve giocare lì davanti; non lo vedo più dietro. Kalulu l’ultima gara ha fatto movimenti perfetti. Ha dato solidità difensiva, è sempre applicato e concentrato”.

Infine sul sorteggio Champions Tudor ha affermato: “Poteva andare peggio o andare meglio. Sono tutte partite difficili. Ma il sorteggio è stato bello. Quando si sente quella musica tutti sono eccitati. Ci siamo guadagnati la Champions con gli ultimi mesi dello scorso campionato”.

