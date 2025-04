WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il presidente Trump è frustrato con i leader di entrambe le parti in questa guerra e vuole che finisca. Ci sono uomini che stanno morendo da entrambe le parti e va avanti da troppo tempo. Il nostro team continua a impegnarsi con i russi, come lo siamo con gli ucraini e il presidente continua a impegnarsi molto su questo argomento”. A dirlo è ladellanel corso della consueta conferenza stampa nella briefing room della Casa Bianca, riferendosi alla guerra in corso tra Russia e Ucraina.

Leavitt ha inoltre specificato che Trump ha avuto ulteriori colloqui con Putin: “Il presidente Trump e il presidente Putin hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. Entrambi i leader hanno concordato che questo conflitto deve concludersi con una pace duratura, sottolineando anche la necessità di migliorare le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia”.

Leavitt ha inoltre specificato che Trump ha parlato anche con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “per allineare sia la Russia che l’Ucraina in termini di esigenze e richieste. Come ha detto il presidente Trump ripetutamente, le vite preziose e il denaro che l’Ucraina e la Russia hanno speso in questa guerra sarebbero meglio spesi per le esigenze del loro popolo. Questo conflitto non sarebbe mai iniziato con il presidente Trump al comando, ma è determinato a porre fine a questa guerra una volta per tutte”.

– foto xp6/Italpress –

(ITALPRESS).