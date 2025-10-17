WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Penso che Putin non sia pronto per la pace, ma sono fiducioso che con l’aiuto del presidente Trump potremo porre fine a questa guerra, ne abbiamo bisogno. Non ci sono avanzamenti russi sul territorio e credo che questo sia un momento importante”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti prima dell’incontro a tu per tu con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Credo che dovremo vederci e parlare, poi servirà un cessate il fuoco, ma è sempre difficile. Noi sappiamo di cosa abbiamo bisogno per spingere Putin al tavolo negoziale, non importa se sarà un incontro bilaterale o trilaterale, a noi serve la pace”, ha aggiunto. “Credo che con il presidente Trump abbiamo avuto sempre dialoghi importanti, credo che abbiamo iniziato a capirci. Il presidente è ben informato sulla situazione sul campo e quando si hanno molte notizie questo aiuta a capire molto meglio quanto sta accadendo. Siamo ancora in guerra e questa è la cosa che ci interessa”, ha chiosato Zelenky.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-