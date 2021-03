Von der Leyen “Dazi Airbus-Boeing sospesi per 4 mesi”

05/03/2021

ROMA (ITALPRESS) – “Come nuovo inizio per la partnership tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, abbiamo deciso di sospendere tutte le tariffe relative alle controversie Airbus-Boeing su prodotti aerei e non aerei per un periodo iniziale di 4 mesi. Ci siamo anche impegnati a risolvere queste controversie”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.“Sono lieta di aver parlato con il presidente Biden questo pomeriggio, il primo di molti scambi e l’inizio di un buona collaborazione personale. Questa è un’ottima notizia per le aziende e per le industrie da una parte e dall’altra dell’Atlantico, ed è un segnale molto positivo per la nostra cooperazione economica negli anni a venire”, ha aggiunto.(ITALPRESS).

