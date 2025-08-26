KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho tenuto un incontro con i militari sulla situazione in prima linea e nelle zone di confine, sulla formazione delle riserve e sul lavoro con i partner sulle garanzie di sicurezza”.

Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “E’ stato presentato un rapporto sul lavoro con tutti i partner della Coalizione dei Volenterosi. Riunioni e contatti di lavoro si terranno durante la settimana. Abbiamo sottolineato la necessità di accelerare il ritmo dei lavori. La componente di difesa delle garanzie di sicurezza dovrà essere definita in dettaglio nel prossimo futuro”, spiega.

Dal punto di vista militare “abbiamo discusso in dettaglio le esigenze chiave di ciascuna unità. E’ molto importante che siano le nostre unità a definire la situazione nelle zone di confine delle regioni di Sumy e Kharkiv. Stiamo anche prestando la dovuta attenzione alle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia: abbiamo discusso della necessità di rifornimenti aggiuntivi specificamente per questi settori”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS)