PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sarà Novak Djokovic l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale del Roland Garros 2025 venerdì. Il serbo ha battuto in rimonta il finalista della passata edizione Alexander Zverev: 4-6 6-3 6-2 6-4, in tre ore e 19 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24 volte campione Slam. Sarà il nono confronto tra Sinner e Djokovic. I testa a testa sono in parità (4-4), ma l’altoatesino ha vinto quattro degli ultimi cinque precedenti. L’ultima sfida risale alla finale del Masters 1000 di Shanghai 2024, dove Sinner si è imposto in due set.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).