A partire da oggi, martedì 18 gennaio, lungo l’autostrada A29dir “Alcamo-Trapani” avrà avvio l’installazione della segnaletica di cantiere finalizzata ai lavori di adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici nella canna in direzione Alcamo della galleria Segesta. Dalla prossima settimana tutto il traffico sarà deviato, in regime di doppio senso di circolazione, all’interno della canna in direzione Trapani, già ammodernata. Lo comunica l’Anas.

Cosa prevede l’intervento

Le opere di adeguamento nella canna in direzione Alcamo saranno le medesime di quelle già realizzate nella canna adiacente e saranno costituite da interventi sia strutturali, mediante il risanamento del rivestimento interno, che impiantistici, mediante la realizzazione dei nuovi impianti d’illuminazione e aerazione, di segnaletica luminosa, dell’impianto radio, dei sistemi SOS, telecontrollo, videosorveglianza e rilevazione incendi, oltre che dell’installazione del sistema idrico antincendio.

Lavori in 700 giorni

I lavori prevedono un investimento complessivo pari a circa 18 milioni di euro con una durata fissata in 700 giorni e, pertanto, si protrarranno fino a tutto il 2023.