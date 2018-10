Apertura buste il 20 ottobre

Alitalia e Blue Air hanno presentato due offerte, ma non si conosce per ora per quali rotte, alla stazione appaltante ‘Trinacria’, con ente capofila il Comune di Comiso, che dovrà espletare il bando di gara per l’incentivazione delle rotte anche per l’aeroporto ‘Birgi’ di Trapani.

L’apertura delle buste è fissata per il 20 ottobre.

