Fermato un ragazzo di 21 anni

I carabinieri di Trapani hanno arrestato il trapanese Daniele Campo, di 21 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri di Erice e della Sezione Operativa di Trapani hanno fatto irruzione in un bed and breakfast dove c’era uno strano via vai di persone. Grazie al fiuto del pastore tedesco Derby del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, all’interno di una camera del b&b sono stati scoperti 16 grammi di cocaina in un comodino. Il giovane aveva preso in affitto la camere utilizzandola come supermarket della droga.

Con la droga, già divisa in dosi, i Carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 700 euro. Il giovane è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari.