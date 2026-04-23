Ubriaco ha minacciato di morte i militari

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano hanno arrestato un 53enne del posto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I militari erano intervenuti in un locale del Centro di Castelvetrano, dove l’uomo in evidente stato di ubriachezza era andato in escandescenza, invenendo nei confronti del titolare e ingiuriando gli avventori del locale, strattonando uno di essi che aveva cercato di calmarlo.

I carabinieri intervenuti cercavano di riportare l’uomo alla ragione, ma il 53enne tentava di sottrarsi al controllo, minacciando di morte l’equipaggio, tentando di divincolarsi e colpendo uno dei militari causandogli lievi lesioni, prima di essere bloccato e messo definitivamente in sicurezza.

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, al 53enne è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Castelvetrano.

Abuso di alcol: un rischio per sé e per gli altri

L’episodio di Castelvetrano si inserisce in un quadro più ampio che vede l’abuso di alcol come una delle principali cause di comportamenti aggressivi, alterazioni psico-fisiche e situazioni di pericolo nei luoghi pubblici.

L’assunzione eccessiva di alcol può provocare perdita di autocontrollo e aumento dell’aggressività, riduzione della capacità di valutare rischi e conseguenze, reazioni impulsive e violente anche in contesti banali, difficoltà motorie e cognitive, incapacità di percepire correttamente la realtà circostante. Queste “incandescenze comportamentali”, come vengono definite in ambito clinico, possono trasformare una semplice discussione in un episodio di violenza, mettendo a rischio l’incolumità di chi beve e delle persone presenti.

Secondo i dati sanitari nazionali, l’abuso episodico di alcol è in aumento soprattutto tra gli adulti tra i 40 e i 60 anni. Le conseguenze non riguardano solo la salute, ma anche interventi delle forze dell’ordine, danneggiamenti a locali e spazi pubblici, aggressioni e risse, incidenti stradali e sovraccarico dei servizi di emergenza. I Carabinieri e le altre Forze dell’Ordine intervengono quotidianamente per prevenire e gestire situazioni legate all’abuso di alcol, soprattutto nei fine settimana e nelle aree della movida. L’obiettivo è duplice: tutelare la sicurezza dei cittadini e evitare che episodi di alterazione degenerino in violenza o in danni a persone e cose.