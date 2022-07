E’ accaduto ad Alcamo marina nella manciata di pochi giorni

Ad Alcamo marina per la seconda volta in pochi giorni un tratto di mare torna ad essere “imbrattato” di nero. Era accaduto 5 giorni fa e la scena si è ripetuta nel week-end scorso con un sostanzioso rivolo di un liquido di colore nero che è venuto giù da uno degli sfoci dei torrenti nella zona chiamata “Canalotto”. Per l’esattezza è accaduto nel primo pomeriggio di sabato e chi abita in zona giura che sarebbe lo stesso orario di qualche giorno fa, quando allo stesso modo era stato sversato sempre questo liquido di colore nero.

Arpa e polizia municipale sul posto

Immediato l’intervento sul posto della polizia municipale che a sua volta ha immediatamente girato la segnalazione per le proprie competenze all’Arpa, l’agenzia regionale protezione ambiente. Sono stati effettuati dei prelievi per provare anzitutto a capire che sostanza è quel liquido nerastro. Dai caschi bianchi al momento bocche cucite, le indagini sono in corso e si sta provando a “tracciare” il percorso dello sversamento

Situazione analoga nel Palermitano

Due giorni fa situazione analoga è stata individuata nel Palermitano. Un copioso sversamento di liquami è stato notato nello specchio d’acqua dell’Arenella all’altezza dell’ospedale “Enrico Albanese” a Palermo. A richiamare l’attenzione della capitaneria di porto alcuni diportisti che hanno visto colorarsi di marrone l’acqua blu del mare che era stata cristallina fino a quel momento. “D’un tratto abbiamo visto colorarsi l’acqua di marrone – dicono i testimoni –, davvero disgustoso. Un attacco al nostro mare. E’ successo all’improvviso come se qualcuno avesse aperto delle paratie e avesse sversato in mare melma”. Le imbarcazioni della capitaneria e della guardia di finanza sono arrivate nella zona per eseguire un controllo.

L’inquinamento nella scorsa estate

Specie la zona del Palermitano è spesso vittima di inquinamento lungo le coste. Nell’agosto scorso, a seguito di campionamenti ordinari della qualità dell’acqua lungo la costa cittadina da parte dell’Asp 6, è emersa una situazione di grave inquinamento che ha interessato l’area di Mondello. In alcuni punti, in particolare in corrispondenza di Punta Priola, i livelli di inquinamento hanno oscillato dal doppio fino a dodici volte i massimi consentiti per quanto riguarda la presenza di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali.