Settima tappa per Goletta Verde

In Sicilia la settima tappa di Goletta Verde di Legambiente, che combatte la mancata depurazione e l’inquinamento dei mari. Cerca soluzioni alla crisi climatica. Rafforza il sistema delle aree protette e propone progetti per tutelare le specie a rischio, a Favignana il 20 luglio e a Trapani il 21 luglio.

La 36esima edizione di Goletta Verde

Arriva martedì 19 luglio a Favignana la 36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Si sposterà a Trapani per il 21 e il 22 luglio. Biodiversità, Life Delfi ed eolico offshore saranno le tematiche della settima tappa di Goletta Verde. Quest’anno #NONCIFERMEREMOMAI è il motto che accompagna Goletta Verde nella sua lotta all’illegalità. Partner principali per Goletta Verde 2022 sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, partner AIPE, media partner La Nuova Ecologia.

Il programma degli incontri

Il programma prevede che martedì 19 luglio e mercoledì 20 luglio a Favignana, dalle ore 17 alle ore 19, a bordo di Goletta Verde, presso il porto turistico di Favignana, si terranno i laboratori didattici: “Delfi Lab – La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare” e visite a bordo dell’imbarcazione. L’equipaggio parteciperà all’iniziativa “Via D’Amelio 16.58:Non li avete uccisi” organizzata dal Comune di Favignana per la commemorazione della strage di Via D’Amelio. Alle ore 21 del mercoledì 20 luglio presso i Giardini di Palazzo Florio, Favignana si terrà l’incontro “Dal Life Delfi all’obiettivo 30%. Le Egadi protagoniste del Parco Nazionale. Le proposte di Legambiente per far nascere l’Area Naturale Protetta, un’opportunità di sviluppo e progresso per i territori, per contribuire al raggiungimento del 30% di terra e di mare protetti al 2030”.

La visita all imbarcazione

Giovedì 21 luglio presso il porto di Trapani sarà possibile visitare la Goletta Verde dalle 17 alle 19, mentre, in contemporanea, alle ore 17, presso la Lega Navale di Trapani, via Lutazio Catulo avrà luogo la consegna degli attestati di benemerenza alle associazioni e ai cittadini/e della città di Trapani che sono contraddistinti/e per il loro impegno in difesa dell’ambiente. A seguire, alle ore 18 presso la Lega navale di Trapani, Via Lutazio Catulo si terrà l’Incontro pubblico “Eolico-Offshore finalmente -La transizione ecologica passa dal mare”.

I dati sulle acque siciliane

La tappa Sicula terminerà venerdì 22 luglio a Trapani alle ore 10.30 a bordo di Goletta Verde, con la consueta conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorati da Goletta Verde lungo le coste della Sicilia, in contemporanea Laboratorio per bambini “Delfi Lab – La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare” insieme ai bambini del grest-