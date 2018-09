Si svolgeranno nel 2019

Nicola La Grutta, 45 anni il prossimo 14 ottobre, è il candidato sindaco del Movimento 5Stelle per le amministrative che si terranno a Mazara del Vallo nel 2019. E’ stata l’assemblea dei locali attivisti del movimento a decidere la designazione. La Grutta, sposato, padre di due figli, tecnico del montaggio audio-video, dal 2014 è l’unico consigliere comunale pentastellato nella città del Satiro. “Mazara e i mazaresi tutti meritano amore, impegno e dedizione – scrivono in una nota gli attivisti M5S -. Faremo tesoro dell’esperienza maturata in questi anni e in sinergia con tutti i cittadini e con ogni livello istituzionale lavoreremo affinché la città possa cogliere tutte le opportunità di sviluppo che le consentano di prosperare al meglio”.