“Balconi d’amore”, a Salemi la manifestazione in occasione della Notte Romantica dei Borghi

24/06/2021

“Balconi d’amore”, a Salemi la manifestazione nell’ambito della Notte Romantica dei Borghi Prevista l’apertura straordinaria dei musei della cittadina Tanta musica risuonerà per le vie del centro storico ‘Cialoma’, ‘Folkinduo’ e ‘Zagara n’ciuri’. Sono alcuni dei nomi che sabato 26 giugno animeranno ‘Balconi d’amore’ a Salemi, manifestazione organizzata nell’ambito della ‘Notte romantica dei Borghi’ che accomuna i Borghi più belli d’Italia. Protagonisti il centro storico e la musica Protagonisti, come nelle passate edizioni, saranno il centro storico della cittadina trapanese e la musica che risuonerà nel Borgo a partire dalle 22.30. L’apertura straordinaria dei musei In occasione della ‘Notte romantica dei Borghi’ l’amministrazione comunale ha previsto l’apertura straordinaria dei musei e del ristrutturato Palazzo di Città a partire dalle 22. “Un piccolo passo nel ritorno alla normalità” “Sarà un modo anche per conoscere da vicino la ‘casa’ di tutti i salemitani – afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. La ‘Notte romantica dei Borghi’ è ormai una consuetudine per la nostra città. Un evento che apre tradizionalmente la stagione estiva e che quest’anno ha un sapore particolare: stiamo venendo fuori da un periodo molto difficile e iniziative come questa – dice ancora Venuti – rappresentano un piccolo passo nel ritorno alla normalità che tutti auspichiamo ma che deve avvenire in piena sicurezza”. Tra i partecipanti a ‘Balconi d’amore’ anche il gruppo folkloristico ‘Sicilia Bedda’ e i Giardinieri, maschera tipica di Salemi. Gli organizzatori della manifestazione La manifestazione è organizzata dall’assessorato comunale al Turismo, guidato da Vito Scalisi, in collaborazione con la Pro Loco, la Protezione civile comunale e il Gruppo operativo di emergenza. Tra i partner dell’iniziativa ‘Iocomprosiciliano’, marketplace di prodotti dell’Isola. La Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia giunge quest’anno alla 6^ edizione e si svolgerà, come ogni anno, il sabato successivo al solstizio d’estate, quindi il 26 giugno 2021. E’ un evento dedicato all’Amore e al romanticismo: in quella sera tutti i borghi che aderiscono, proporranno un programma di eventi e iniziative a tema Amore che coinvolgeranno tutto il borgo. Quindi largo spazio a cene a lume di candela, visite guidate, mostre, installazioni, recital di poesie, rappresentazioni teatrali e tanta musica e balli.

