Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita in mare. Il dramma ieri a Marsala, nei bassi fondali della riserva naturale dello Stagnone. Il corpo che galleggiava in acqua, di fronte la spiaggetta nei pressi di Villa Genna, è stato visto da alcuni bagnanti. Dopo essersi avvicinati, hanno visto che l’uomo era privo di sensi e lo hanno portato a riva. Intanto sono stati chiamati i soccorsi. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso dell’uomo.

Forse un malore

Non è chiaro se il 70enne sia morto per un improvviso malore, oppure per annegamento. Sul posto sono arrivati anche la polizia e militari dell’ufficio circondariale marittimo di Marsala.

E’ la seconda persona che muore a poche centinaia di metri di distanza in poche settimane. Una ventina di giorni fa, un decesso analogo, in quel caso, una insegnante in pensione, era avvenuto sempre sulle rive della riserva dello Stagnone, proprio nelle vicinanze del luogo in cui si è consumata la tragedia ieri.

Un uomo trovato morto sulla spiaggia, inutili i soccorsi

Un uomo di circa 70 anni, Antonino Agosta, ex dipendente del Comune ed ex custode del Teatro Vittoria Colonna, è stato rinvenuto senza vita sulla spiaggia di Camarina, a Scoglitti, nota località balneare in provincia di Ragusa. econdo le prime ricostruzioni, l’uomo si era recato al mare nel tardo pomeriggio, forse per fare una passeggiata o per dedicarsi alla pesca. Improvvisamente si è sentito male ed è deceduto.

Inutili i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno notato il corpo riverso sulla battigia. Immediato l’intervento di un’ambulanza e dei Carabinieri della locale Stazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il medico legale, giunto poco dopo sul luogo del decesso, ha constatato che la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali, probabilmente un infarto. La salma è stata trasferita all’obitorio di Modica a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.