Uno di loro è palermitano, autore di una rapina in banca in trasferta

Sono tre gli uomini arrestati nel trapanese dalla polizia in questi ultimi giorni. In due casi si tratta di rapinatori di banca, in un altro un pusher è stato beccato in albergo con un bel po’ di dosi di sostanza stupefacente. Non solo: quest’ultimo aveva anche mazze da baseball in auto e passamontagna.

I rapinatori

A finire in manette un pregiudicato palermitano, autore della rapina consumata ai danni della banca Credem di Trapani nel luglio del 2020, rintracciato fuori dall’abitazione nonostante fosse ai domiciliari. Allo stesso modo in manette è finito un trapanese, noto alle forze dell’ordine, destinatario di un ordine di carcerazione per rapina. Il primo, che era stato sorpreso fuori di casa dagli agenti del commissariato Oreto e aveva dichiarato falsamente di essere stato al Sert (il servizio della sanità pubblica per tossicodipendenti), è stato arrestato dagli agenti di Palermo e da quelli della squadra mobile della questura di Trapani. Il secondo, rinchiuso nel carcere di Trapani sempre dai poliziotti della mobile trapanese, era stato condannato per aver rapinato una donna sottraendole la borsa dall’interno dell’abitacolo della vettura ed alla reazione della vittima, non aveva esitato a colpirla, provocandole lesioni.

In albergo con la droga

Un terzo arresto dei poliziotti della squadra mobile di Trapani riguarda un giovane di 21 anni. Secondo la ricostruzione degli agenti aveva con sé circa 80 grammi di hashish. Il ventunenne stava pernottando in un noto albergo della città, quando gli agenti hanno fatto irruzione nella camera, beccandolo con la droga. Sono scattate poi le perquisizioni anche nella sua abitazione ed all’interno della sua vettura. Nel bagagliaio del veicolo sono stati così trovate due mazze da baseball e un passamontagna. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di spaccio e denunciato per porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere, senza giustificato motivo.