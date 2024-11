Sindaco di Bagheria: Grazie alla polizia

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 59enne trapanese e un 26enne di nazionalità straniera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari eseguivano una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del 59enne trovandolo in possesso di circa 20 grammi di hashish, sottoposto a sequestro.

La droga addosso

Durante l’esecuzione di un posto di controllo alla circolazione stradale nel centro cittadino, il 26enne non si è fermato all’Alt intimatogli, dandosi alla fuga alla guida della propria auto. Per sfuggire ai Carabinieri il 26enne avrebbe persino imboccato la A29 in contromano, incurante dei veicoli che sopraggiungevano nel senso opposto, mettendo a serio rischio l’incolumità propria, degli utenti della strada e dei militari. È servito l’intervento di più equipaggi per bloccare la folle corsa del 26enne che, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di dosi di hashish e marijuana. All’esito dell’udienza di convalida non è stata adottata alcuna misura nei loro confronti.

Trovato con 700g di hashish tenta la fuga dai domiciliari, arrestato palermitano

E’ agli arresti domiciliari ma teneva in casa 700 grammi di hashish. Gli agenti di polizia hanno arrestato un palermitano di 43 anni sorpreso in casa durante un controllo con la droga nascosta in tre buste. Non appena arrivati in casa per il normale controllo i poliziotti hanno avvertito l’odore della droga. A questo punto il detenuto ha lanciato contro gli agenti una busta e ha cercato di fuggire dall’appartamento. E’ stato rincorso e bloccato. Durante la perquisizione è stata trovata l’hashish. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo.

Dosi di crack vendute a fiumi tra Aspra e Bagheria, ecco gli arrestati

Nell’operazione antidroga della polizia di Stato tra Bagheria e Ficarazzi sono stati arrestati, Zaira Marretta, di Palermo, 33 anni, Kevin Puleo, di Palermo 22 anni Emanuele Pantano, 41 anni, detto “Roberto”, Claudio Cernigliaro, detto “aricchi i pollo” di Palermo 22 anni e Ignazio D’Attilo di Termini Imerese 35 anni. Marretta è la moglie di Paolo Rovetto ritenuto il capo dell’organizzazione già arrestato e tuttora detenuto in carcere a Termini Imerese. Il pensionato di Ficarazzi che avrebbe conservato la droga è Giorlando D’Alessandro, 66 anni, che si trova ai domiciliari. Gli indagati sono in tutto 12.

