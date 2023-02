Perquisizioni a tappeto nel Trapanese

I Carabinieri di Pantelleria (TP) hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un isolano di 31 anni, titolare di un’attività commerciale.

I sospetti dei Carabinieri

Insospettiti da alcuni strani movimenti di soggetti che entravano e poi uscivano velocemente dall’attività commerciale, i Carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione. Durante l’attività è stato rinvenuto uno pacco, appena consegnato da un corriere, che riportava come destinatario il nome del 31enne. A una prima richiesta da parte dei militari sul contenuto del pacco l’uomo avrebbe dichiarato che lo stesso fosse diretto ad un cugino che, da accertamenti, è poi risultato inesistente.

Il pacco e la scoperta

Aperto lo scatolo gli operanti hanno constatato che all’interno era contenuta marijuana per un peso di 100 grammi. Estesa la perquisizione anche presso il domicilio del ragazzo lo stesso sarebbe stato trovato in possesso di 3 confezioni termosaldate contenenti marijuana del peso rispettivamente di 50, 2 e 4 grammi, 1 involucro con hashish del peso di grammi 4 circa e un bilancino di precisione.

Scatta l’arresto

Sequestrato lo stupefacente i Carabinieri hanno tratto in arresto il 31enne che a seguito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, come disposto dal GIP del Tribunale lilybetano.

La droga nel materasso ad Alcamo

Sempre nel trapanese, la droga nel materasso e nel motore dell’acqua, le perquisizioni della polizia fanno centro ad Alcamo.. Gli spacciatori si ingegnano, alla ricerca di nascondigli sempre più singolari per sfuggire ai controlli. E’ andata però male a due alcamesi, uno arrestato e l’altro denunciato. Entrambi inchiodati dal fiuto infallibile del cane antidroga. Anche se il nascondiglio era estremamente difficile da poter individuare, l’addestrato amico a quattro zampe non ha fatto cilecca ed ha permesso di far venire alla luce lo stupefacente.

La droga nel materasso

La sezione investigativa del commissariato di Alcamo ha arrestato un alcamese con precedenti specifici in materia di stupefacenti. L’uomo trovato in possesso di marijuana destinata allo spaccio. Il presunto pusher teneva la droga nascosta all’interno del materasso della camera da letto presente nell’abitazione dell’arrestato. Un nascondiglio geniale e complicato da scoprire che però non è servito a eludere il fiuto del cane poliziotto “Ulla”. L’animale è appartenente alle unità cinofile in forza alla questura di Palermo inviate appositamente ad Alcamo a disposizione del commissariato.