Armi a Favignana

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno denunciato in stato di libertà tre persone, segnalato una persona a alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti e hanno elevato sanzioni amministrative sia per violazioni al Codice della Strada, che nell’ambito delle misure urgenti emesse per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Controlli dei Carabinieri in strada

In particolare, gli accertamenti compiuti durante i posti di controllo hanno permesso di deferire due persone di 21 e 27 anni poiché sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli sprovvisti di patente in condizione di recidiva nel biennio, mentre un 23enne è stato segnalato alle locali Autorità Amministrative, in qualità di assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti, a causa del possesso di una modica quantità di hashish.I Carabinieri hanno elevato 8 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada nonché sanzionato tre persone che non hanno rispettato il coprifuoco.

Sull’isola di Favignana, invece, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 73enne, di origini palermitane, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni. I militari hanno accertato la detenzione abusiva di 34 cartucce di calibro 9×21, mai denunciate dall’interessato alle autorità competenti e, quindi, ottoposte a sequestro. I Carabinieri hanno proceduto al ritiro cautelativo anche delle armi e munizioni legalmente detenute dall’uomo.