Misura cautelare per un giovanissimo del Trapanese

Scoperto uno dei componenti della banda che razziava i distributori automatici di Castellammare del Golfo, nel Trapanese. I carabinieri sono riusciti a risalire a lui dopo una serie di indagini, riscontrate poi con l’analisi delle immagini di videosorveglianza. Si tratterebbe di una vera e propria baby gang che svuotava di soldi e snack queste macchinette installate sulle pubbliche vie.

I furti nel 2022

I carabinieri della stazione di Borgo Annunziata hanno arrestato un pregiudicato trapanese di 18 anni. Hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal tribunale per i minorenni di Palermo. Si tratterebbe del presunto responsabile di alcuni furti commessi nel 2022 a Castellammare del Golfo. L’accusa nei suoi confronti è di furto aggravato in concorso. Sarebbe lui uno della banda dei furti ai distributori automatici.

Agiva con altri due coetanei

Gli uomini dell’Arma, dopo una serrata indagine, hanno riconosciuto il ladro dalle immagini estrapolate dai circuiti di videosorveglianza della città. Il 18enne avrebbe agito con altri due coetanei. Nelle loro mire i distributori automatici della cittadina. In una di queste telecamere si vede il ragazzo mentre si allontanava con in mano la refurtiva. L’indagato rinchiuso nel carcere penale minorile Malaspina di Palermo.

Lo scorso anno tre denunce

Già lo scorso anno i carabinieri riuscirono a chiudere il cerchio sulla banda che agiva a Castellammare del Golfo. I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo denunciarono proprio tre 18enni per il reato di furto aggravato, in quanto presunti responsabili di aver messo a segno alcuni furti in danno di distributori automatici installati sulle strade.

L’analisi dei filmati

I tre ragazzi, sottoposti alla misura del collocamento in comunità per minori, sono stati riconosciuti dai carabinieri durante l’analisi di filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza installati nei pressi dei distributori. Sono stati immortalati mentre si allontanavano con in mano la refurtiva che in un caso è stata quantificata in circa 800 euro.

Il mese scorso altri due arresti

Nel novembre scorso un’altra “banda” dei distributori di snack era stata fermata. In manette finirono un uomo e una donna, entrambi residenti nel palermitano con precedenti e per di più ricercati. Con lo stesso modus operandi hanno scardinato diverse macchinette non solo nella cittadina del trapanese ma anche nel palermitano. I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato due persone in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Tale provvedimento è stato eseguito nei confronti di un uomo e di una donna rispettivamente di 40 e 28 anni, entrambi da tempo ricercati e pregiudicati per reati contro il patrimonio, residenti nel palermitano.