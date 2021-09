Lunedì 27 settembre il primo ciak

Prenderanno il via da lunedì 27 settembre a Castellammare del Golfo, nel trapanese, le riprese del nuovo film de “I Soldi Spicci, un mondo sotto social”. Il nuovo lungometraggio, che arriva dopo il successo al botteghino de “La fuitina sbagliata”, vedrà i due giovani attori palermitani, popolarissimi e amatissimi sul web, nella doppia veste di attori protagonisti e per la prima volta anche registi.

Una pellicola distribuita da Medusa

Un mondo sotto social, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited, sarà girato tra Castellammare e Palermo. La sua distribuzione è prevista nel 2022 da Medusa. “Siamo emozionati e non vediamo l’ora di battere il primo ciak – dicono Annandrea Vitrano e Claudio Casisa. – Per noi questa è una grande opportunità, che vogliamo onorare con il massimo dell’impegno. Racconteremo una storia molto attuale legata al mondo degli influencer con il sorriso che sempre ci contraddistingue, ma sorridendo vogliamo tentare anche di lanciare un messaggio alla nostra generazione”.

Il precedente film un successo

Il film “La fuitina sbagliata” è stato selezionato addirittura al prestigioso Festival di Toronto Icff perché lo ha ritenuto un film valido. La fuitina sbagliata è rientrata quindi tra le pellicole che hanno rappresentato l’Italia in quello che è l’unico festival di cinema italiano in Canada e che, negli anni, è diventato un’importante vetrina del cinema nostrano a livello internazionale. Uscito nelle sale nell’ottobre del 2018, “La fuitina sbagliata” ha sbaragliato in poco tempo i botteghini: con le sue 60 copie ed un incasso superiore agli 800 mila euro, questa commedia degli equivoci è diventata in poco tempo un vero proprio successo.

Il duo comico che funziona

Protagonista il duo comico siciliano “I Soldi Spicci”, consacrato dal mondo del web (1 milione e 340 mila sono i like che hanno su fb, 124 milioni e più sono le visualizzazioni dei loro video su YouTube che conta 360 mila iscritti al canale. 420 mila sono i followers su Instagram) e apprezzato dal pubblico più generalista grazie al programma di Italia 1 Colorado. Attivi anche a teatro, hanno anche realizzato un personale tour.