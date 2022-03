Addosso aveva anche un coltello di genere vietato

Con un’ascia e un coltello per strada. Denunciato un uomo a Castelvetrano da parte dei carabinieri. E nello stesso territorio arriva anche un’altra denuncia per il furto di televisori in un albergo.

L’uomo con l’ascia

I carabinieri della locale stazione, durante un servizio di controllo del territorio svolto con il supporto di personale della compagnia di intervento operativo del XII reggimento carabinieri di Palermo, hanno sorpreso un 56enne castelvetranese che aveva con sé un’ascia da potatura e di un coltello di genere vietato. L’uomo, già noto agli operanti a causa dei suoi precedenti, stava camminando nel centro abitato portando con sé quegli arnesi come se nulla fosse. Per questo motivo il 56enne è stato denunciato e le armi da taglio poste sotto sequestro. La segnalazione alla procura è stata fatta con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Il furto in albergo

I carabinieri della stazione di Marinella, a conclusione di una attività di indagine scaturita dalla denuncia del titolare di una struttura ricettiva, hanno denunciato un 47enne residente in città. L’uomo, già gravato da precedenti, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma grazie anche all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, avrebbe forzato una porta secondaria della struttura da cui avrebbe rubato 3 televisori. Per lui l’accusa è di furto aggravato.

Nei giorni scorsi altre due denunce

Altre due denunce da parte dei carabinieri sempre nel trapanese in questi giorni per una truffa ai danni di una donna, costretta a trasferire i suoi soldi su una postepay perché convinta di doverli mettere al sicuro. Ed invece quei soldi li ha fatti finire, suo malgrado, proprio nelle tasche dei truffatori. Uno ha finto di essere un operatore delle Poste e l’altro invece ha messo a disposizione la sua carta per ricevere il denaro. I carabinieri della stazione di Misiliscemi hanno denunciato i due soggetti, uno napoletano e l’altro originario del Bangladesh ma residente a Roma, per il reato di truffa in concorso.