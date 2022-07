La scadenza per l'invio delle candidature è fissata al 26 luglio

Il Comune di Trapani ha indetto una selezione per titoli, per la formazione di un elenco per il conferimento di eventuali incarichi di rilevatore per il Censimento permanente della Popolazione anno 2022 e per altre indagini statistiche ordinarie e straordinarie, eventualmente richieste al Comune di Trapani dall’ISTAT.

L’avviso si basa su quanto stabilito dal Piano generale di censimento (PGC) dell’08/10/2020 e dalle relative circolari ISTAT, che stabilisce requisiti, modalità, tempi di reclutamento, di formazione e i relativi compiti dei rilevatori per il Censimento permanente della popolazione 2021.

L’attività dei rilevatori si configurerà come incarico di lavoro autonomo proprio, di tipo occasionale senza vincolo di subordinazione (art. 2222 del codice civile “Contratti d’opera”) e non comporterà in alcun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego.

I requisiti

Per candidarsi sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

aver compiuto diciotto anni alla data di scadenza dell’avviso;

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea;

godere dei diritti politici negli Stati di appartenenza;

avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile procedere all’incarico;

essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;

o titolo di studio equipollente; saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica).

Quali saranno i compiti dei rilevatori

In base a quanto previsto dal Piano Generale del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, i rilevatori si occuperanno principalmente di due tipi di rilevazioni:

Rilevazione areale (A) , un’indagine in cui saranno rilevate tutte le unità che fanno riferimento al campo di osservazione del Censimento e che sono presenti all’interno delle Aree di rilevazione campionate. Tra le attività principali ci sarà la ricognizione preliminare dell’area di rilevazione , la rilevazione porta a porta e la verifica di eventuali incongruenze tra individui rilevati e lista anagrafica ;

, un’indagine in cui saranno rilevate tutte le unità che fanno riferimento al campo di osservazione del Censimento e che sono presenti all’interno delle Aree di rilevazione campionate. Tra le attività principali ci sarà la , la e la ; Rilevazione da lista (B), che utilizzerà come unità finale di campionamento le famiglie estratte dal Registro Base degli Individui (RBI). In questo caso i rilevatori prenderanno parte agli incontri formativi e completeranno tutti i moduli formativi predisposti da Istat, accessibili tramite apposita piattaforma web; gestiranno quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione; effettueranno le operazioni di rilevazione dell’indagine Areale relativamente alle sezioni di censimento/indirizzi assegnati; condurranno le interviste alle unità della rilevazione da Lista; svolgeranno ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore e inerente l’indagine assegnata.

La formazione dell’elenco

L’elenco dei rilevatori del Censimento sarà stilato in base al punteggio dei titoli di studio posseduti (diploma e titoli di studio universitari) e di eventuali altri titoli (incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’Istat, residenza nel Comune di Trapani) come indicato nel bando.

L’elenco sarà valido per tre anni dalla data di pubblicazione e sarà utilizzato dal Comune di Trapani non solo per il Censimento permanente della Popolazione anno 2022, ma anche per altre indagini statistiche ordinarie e straordinarie che saranno eventualmente richieste al Comune di Trapani dall’ISTAT.

Come candidarsi

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice su apposito modulo allegato bando (Allegato B), firmate dagli interessati, insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido, dovranno essere trasmesse entro le ore 12:00 del 26 luglio 2022 tramite le seguenti modalità:

PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.trapani.it;

mail all’indirizzo statistica.censimento@comune.trapani.it;

consegna a mano presso l’ Ufficio Protocollo Generale Comune di Trapani (Piazza Municipio, 1 – 91100 Trapani);

(Piazza Municipio, 1 – 91100 Trapani); per posta raccomandata A/R indirizzata al Comune di Trapani, Ufficio Statistica e Censimento (Piazza Municipio, 1 – 91100 Trapani).

Per maggiori dettagli consultare il bando disponibile all’interno della sezione “Avvisi Pubblici” del Comune di Trapani.