A Trapani disagi in vista per i residenti

A causa di un guasto ad una valvola di distribuzione nella zona di San Giovannello, oggi si verificheranno criticità nell’erogazione dell’acqua al centro storico di Trapani. Lo rende noto l’assessore comunale Ninni Romano.

Subito il cantiere aperto

“Questa mattina – afferma l’assessore Romano – si effettueranno necessari e urgenti lavori per ripristinare totalmente la valvola che consente di effettuare le manovre fra Trapani nuova e Trapani vecchia”.

Tanti guasti

Non è certamente la prima volta che il centro storico trapanese è alle prese con questo tipo di problemi. Anzi, avvengono con una certa ciclicità e i motivi sono sempre i più svariati. Il mese scorso a causa del maltempo le pompe sulla condotta di Bresciana sono entrate tecnicamente in “blocco” e l’erogazione idrica si è completamente interrotta. L’unico apporto d’acqua in città avvenne da pozzo Madonna e Siciliacque. I tecnici sono giunti sul posto con non poche difficoltà, anche a causa degli allagamenti all’impianto, riattivando entrambe le stazioni di rilancio.

Si scatenano le lamentele sui social

Inevitabilmente alla notizia dell’ennesima interruzione dell’erogazione idrica nel centro storico di Trapani sono piovute lamentele e critiche per queste continue interruzioni. Nella pagina facebook del Comune sono decine le segnalazioni e le critiche all’indirizzo del Comune: “La città di Trapani conferma di essere una città da terzo mondo, non si possono accettare sistematicamente criticità nella erogazione idrica” scrive un utente. “La notizia sarebbe ‘da oltre … giorni niente più problemi nell’erogazione idrica al centro storico’. Tutto il resto ormai è vita quotidiana, – si legge in un altro commento – sempre problemi d’acqua, sempre autobotti, sempre disagi. La colpa non si sa di chi sia, ma ricordo Trapani sempre con qualche problema nell’erogazione idrica”.

Anche le reti fognarie non sono messe bene

Se le condotte e gli impianti idrici hanno problemi anche le condotte fognarie non sono messe proprio bene. Nelle scorse settimane il sindaco Giacomo Tranchida, con propria direttiva, ha disposto ulteriori verifiche supplementari su alcune condutture cittadine, già ispezionate nelle settimane scorse e le cui caditoie erano state ripulite prima degli allagamenti dei giorni scorsi. È ad esempio il caso di via Virgilio e traverse, oltre a via capitano Sieli e limitrofe ed al primo tratto della via Libica. Ciò in seguito alla segnalazione giunta ai primi di ottobre in maniera confidenziale da una ditta e già evidenziata dal sindaco in occasione di un recente consiglio comunale aperto, secondo la quale sin dal 2009 la via Virgilio avrebbe le condutture occluse al 75%, con una portata dunque estremamente ridotta. Nel contempo, a campione, è stata ulteriormente sollecitata una verifica dei sistemi fognari delle arterie stradali nelle quali, verosimilmente, insistono fogne con maggiori capacità di portata.