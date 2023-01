A CAMPOBELLO DI MAZARA

A Campobello di Mazara è “caccia” per scoprire l’identità delle due presunti amanti del boss Matteo Messina Denaro, l’ex imprendibile latitante catturato lo scorso 16 gennaio. Le indiscrezioni fioccano, le malelingue anche. Si sa che le due donne sono diversissime l’una dall’altra, entrambe cinquantenni, entrambe lavoratrici, ma una dai capelli lunghi e neri, l’altra bionda con i capelli corti.

Gli interrogatori

Una donna, una piccola imprenditrice, questa settimana è stata vista uscire dalla caserma dei carabinieri di viale Risorgimento accompagnata da un’amica: “È andata a dare qualche chiarimento”, ha confermato ieri il parente ben informato. Gli inquirenti, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati già a casa sua a scattare qualche foto agli ambienti e lo stesso avrebbero fatto perquisendo la casa dell’altra, quella bionda coi capelli corti, commerciante.

Le carte di identità false

Sono cinque le carte di identità contraffatte trovate nel covo di vicolo San Vito, a Campobello di Mazara, in cui ha trascorso l’ultimo periodo della latitanza il boss Matteo Messina Denaro. I documenti, tutti con la foto tessera del capomafia, sono intestati ad altrettante persone in vita e incensurate, alias che hanno prestato la loro identità al padrino di Castelvetrano per un periodo lunghissimo: circa 15 anni.

A consentire al boss di restare libero sfruttando le generalità altrui, dunque, non è stato solo Andrea Bonafede, il geometra che ha messo a disposizione di Messina Denaro i suoi documenti consentendogli di usarli nelle strutture sanitarie in cui è stato operato e si è curato. Gli investigatori stanno tentando di accertare se gli altri alias fossero a conoscenza della contraffazione.

La solidarietà alla Petyx

“A nome dell’Amministrazione comunale esprimo solidarietà e vicinanza alla giornalista palermitana di Striscia La Notizia Stefania Petyx e alla sua troupe, aggrediti mentre stavano girando un servizio a Campobello di Mazara. Un gesto di violenza ingiustificabile e da condannare fermamente”. Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dopo che l’inviata di Striscia La Notizia, nei giorni scorsi, mentre stava girando un servizio è stata aggredita da un residente di Campobello di Mazara