In azione i Nas di Palermo

I Carabinieri della Stazione di Salemi (TP), nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato alla tutela della sicurezza alimentare e al rispetto della normativa volta a mitigare la diffusione del Covid-19, con i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, hanno eseguito controlli mirati su alcuni esercizi commerciali che prevedono la somministrazione di cibi e bevande.

I militari hanno elevato una multa pari ad euro 1.000 euro al titolare di un esercizio commerciale per la mancata attuazione delle procedure per l’igiene e la sicurezza alimentare previste dalla vigente normativa.

In un altro caso, invece, i militari hanno diffidato il titolare di un bar ad attuare le procedure relative al corretto utilizzo dei dispositivi che garantiscono la salubrità dell’ambiente di lavoro, mediante l’eliminazione di odori e fumi e il ricircolo dell’aria, solitamente garantiti con dei comuni aspiratori.