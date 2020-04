Una per ogni distretto sanitario

L’Asp di Trapani attiva 6 Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) dislocate sul territorio per combattere l’emergenza Coronavirus. La direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid19, ha istituito le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

La decisione è stata presa in linea con quanto previsto delle normative nazionali e regionali. Le USCA si occuperanno della gestione di pazienti Covid-19 positivi asintomatici o con sintomi lievi, che non necessitano di ricovero e di isolamento presso il loro domicilio o in alternativa, presso strutture dedicate. Gli esperti dell’Asp trapanese si occuperanno anche di valutare i pazienti che si rivolgono all’Assistenza primaria, al Servizio di Pediatria di libera scelta o al Servizio di Continuità assistenziale con sintomi sospetti per Covid19 e di gestire i pazienti in isolamento domiciliare, in quanto contatti stretti o provenienti da zone a rischio.

Le USCA sono attive ogni giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. L’équipe è formata da un medico e un operatore sanitario adeguatamente formati. L’Asp provvede ai necessari dispositivi di protezione per ciascun operatore. Ogni USCA è dotata di autovettura necessaria allo spostamento degli operatori. Le sedi USCA sono dotate anche di postazioni attive con PC, stampante e scanner. Le USCA saranno attive nei di stretti di Trapani, Pantelleria, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Alcamo.

“Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale costituiscono un importante strumento di monitoraggio e gestione dell’emergenza da coronavirus – ha detto il direttore generale dell’Asp di Tapani, Fabio Damiani – la loro attivazione ci consente un’azione di prevenzione e contenimento dei contagi a 360 gradi, intercettando la patologia già nel primissimo stadio anche nei soggetti asintomatici o con sintomatologia irrilevante. L’Asp di Trapani – ha sottolineato Damiani – è impegnata in prima linea contro questa emergenza sanitaria, e ha messo in campo tutte le forze e le risorse per assicurare la migliore assistenza sanitaria ai cittadini del territorio trapanese”.