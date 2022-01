I controlli nel trapanese, chiusura temporanea per un negozio

Sorpreso all’interno del locale di proprietà senza green pass. Per lui una sanzione amministrativa ed anche la chiusura dell’attività commerciale. Multa anche per un cittadino in giro senza mascherina che ha anche tentato la fuga. I controlli sono stati effettuati nel trapanese. Finisce male soprattutto ad un esercente che era sprovvisto di certificazione verde, che è diventata obbligatoria per chi gestisce esercizi pubblici. I carabinieri hanno effettuato un controllo e hanno verificato l’assenza del requisito.

A Trapani

Ad operare sono stati i carabinieri della compagnia di Trapani, impegnati in servizi di controllo in materia di rispetto norme anti covid19. Hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un’attività commerciale che, al momento del controllo, è stato sorpreso sprovvisto di green pass. Oltre alla sanzione di 400 euro, a carico dell’esercizio commerciale veniva notificata al titolare la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 2 giorni.

A Castellammare del Golfo

A Castellammare del Golfo invece i carabinieri hanno sanzionato un cittadino sorpreso in strada privo di mascherina che alla vista dei militari ha provato a divincolarsi entrando in un bar, continuando a permanere all’interno privo dei prescritti dispositivi di protezione individuale nonostante non stesse consumando cibi o bevande. Anche questo soggetto è stato sanzionato amministrativamente.