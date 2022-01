Su Isole minori dialogo con autorità regionali

Sulla questione delle isole, in particolare le ordinanze che hanno spostato in avanti di un mese l’utilizzo del green pass rafforzato nelle isole minori, “dopo una consultazione con i colleghi e la Presidenza del Consiglio, posso dire che lo Stato è orientato a non impugnare l’ordinanza“. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini in audizione alla commissione Trasporti della Camera, riferendosi anche al caso della Sicilia e dell’ordinanza emessa dal presidente della Regione, Nello Musumeci.

Dialogo con le Regioni

“C’è un dialogo con le autorità regionali per far sì che nonostante il diverso regime vengano assicurate al massimo le misure di sicurezza sanitaria. Lo Stato non conta di opporsi all’ordinanza dei due presidenti di regione”, assicura Giovannini nel suo intervento alla Camera.

Calabria, Occhiuto, decisione di buon senso

“Lo Stato non impugnerà le ordinanze, del presidente Musumeci e mia, fatte per consentire l’attraversamento dello Stretto di Messina anche senza il super green pass. Garantiti il diritto alla mobilità e la continuità territoriale. Anche dal Governo arriva una decisione di buon senso”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Basterà il Green Pass base (tampone)

La decisione è nata dopo il ricorso accolto dal Tribunale civile di Reggio Calabria, presentato dai legali di Fabio Messina, l’agente di commercio palermitano al quale agli imbarcaderi delle società private di Villa San Giovanni era stato impedito di traghettare perché non vaccinato e quindi privo di Green pass.

Da qui la mossa di Musumeci di “scavalcare” il provvedimento statale, per evitare ulteriori ricorsi. Adesso la decisione dello Stato di non opporsi al provvedimento emesso sia dalla Regione Siciliana, che dalla Calabria. Per attraversare lo stretto basterà il tampone (green pass base).

Pochi giorni fa anche le proteste del sindaco di Messina, Cateno De Luca, che aveva intrapreso uno sciopero della fame contro la norma statale che secondo il primo cittadino “non garantisce la continuità territoriale”.