tra i mazaresi positivi un solo ricoverato, gli altri sono asintomatici

“Salgono a 10 i contagiati da Covid19 a Mazara del Vallo. L’ultimo è stato confermato pochi minuti fa dall’Asp di Trapani. La maggior parte di queste persone sono asintomatiche e stanno bene; soltanto una persona è ricoverata in uno dei presidi ospedalieri del capoluogo della Sicilia”. Lo dice il sindaco della cittadina, Salvatore Quinci.

Crescono purtroppo i contagi da Covid19 in Sicilia ed è proprio la provincia di Trapani a preoccupare.

Secondo il bollettino di ieri – viene diffuso ogni giorno nel pomeriggio – sono 84 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle 24 ore precedenti.

Salgono a 104 le persone ricoverate ma restano 13 quelle che necessitano di cure in terapia intensiva.

Nel complesso salgono a 1454 gli attuali positivi attivi nell’isola, 1337 dei quali in regime di isolamento domiciliare.

Sul fronte della distribuzione territoriale, come detto, è Trapani a preoccupare con 41 casi, 39 dei quali riferibili al cluster di Salemi, 20 nel Palermitano, 14 sono i casi nel Catanese, 4 nel Messinese, 4 nel Ragusano e uno nel Siracusano.

La situazione attuale nel Trapanese ha portato gli organizzatori del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo ad annullare la 23^ edizione della grande manifestazione conosciuta in tutto il mondo, annullamento che determinerà un danno economico non indifferente per tutta la provincia.

Inoltre, due ragazze, animatrici in un campo grest ad Erice, sono risultate positive al Covid19. Sono in corso tamponi ai bambini che hanno partecipato alle alle attività presso il parco “Avventura” di contrada Martogna.

Frattanto aumenta anche il numero dei contagiati legati al focolaio di Salemi.

Ad Alcamo, ieri, si sono registrati ben 10 casi in più rispetto al giorno precedente, un numero che fa schizzare il totale a 14 positivi nella cittadina. Sale a 24 il numero complessivo dei casi a Salemi, il paese in cui si trova il ristorante-b&b di cui è titolare l’uomo inizialmente risultato positivo al tampone. Un locale in cui si sarebbero recati nelle scorse settimane anche coloro che abitano a Partinico (nel Palermitano) e a Castellammare del Golfo, dove si contano complessivamente otto persone positive al Covid-19.