Covid19 Sicilia, due animatrici campo grest positive ad Erice, cresce focalaio Salemi ed è boom contagi nel Trapanese

Ignazio Marchese di

08/09/2020

Due ragazze, animatrici in un campo grest ad Erice, sono risultate positive al Covid19. Sono in corso tamponi ai bambini che hanno partecipato alle alle attività presso il parco “Avventura” di contrada Martogna. Intanto aumenta il numero dei contagiati legati al focolaio di Salemi in provincia di Trapani. Ad Alcamo oggi si registrano ben 10 casi in più rispetto a ieri, un numero che fa schizzare il totale a 14 positivi nella cittadina. Sale a 24 il numero complessivo dei casi a Salemi, il paese in cui si trova il ristorante-b&b di cui è titolare l’uomo inizialmente risultato positivo al tampone. Un locale in cui si sarebbero recati nelle scorse settimane anche coloro che abitano a Partinico (nel Palermitano) e a Castellammare del Golfo, dove si contano complessivamente otto persone positive al Covid-19. Si tratta dell’esito dei tamponi effettuati dopo l’accertamento dei primi cinque positivi, quattro a Partinico e uno a Borgetto. Fanno parte del gruppo di 32 persone partito dal grosso centro in provincia di Palermo per andare al ristorante di Salemi. Il titolare, una volta accertata la positività dopo avere effettuato il test, ha diffuso la notizia per permettere a tutti coloro con lui venuti a contatto di verificare le proprie condizioni di salute. Era stato poi il sindaco, Domenico venuti a precisare sui social: “Si tratta di un caso legato al ristorante “La Giummara, che ha dato il consenso alla diffusione della notizia per tutelare la salute pubblica”. Oggi il primo cittadino ha aggiunto: “Il totale dei contagiati sale a 24. Siamo in una fase delicata: l’attenzione resta altissima perché è importante bloccare il diffondersi del virus. per questo motivo torno a sottolineare l’importanza della quarantena per chi è entrato in contatto con una persona contagiata. La quarantena è una delle armi fondamentali per impedire la circolazione del virus. Un’altra sottolineatura importante riguarda i tamponi: la corsa spasmodica a questo tipo di esame, senza avere prima consultato il proprio medico, non contribuisce a risolvere la situazione. Chiunque ritenga di avere avuto contatti con una persona contagiata deve mettersi in autoisolamento preventivo e contattare il proprio medico che saprà consigliare tempi e modalità di intervento. Fondamentali, infine, l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento fisico: accorgimenti che devono entrare nella nostra vita quotidiana”.

