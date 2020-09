Ecco il bollettino di oggi

Sono 84 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono a 104 le persone ricoverate ma restano 13 quelle che necessitano di cure in terapia intensiva.

Nel complesso salgono a 1454 gli attuali positivi attivi nell’isola, 1337 dei quali in regime di isolamento domiciliare.

Sono stati eseguiti più del doppio dei tamponi di ieri 5214 che portano il totale a oltre 380.000. Resta fermo a 289, per fortuna, il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola. Da segnalare anche 9 guariti: ieri erano stati quattro.

Sul fronte della distribuzione territoriale è Trapani a preoccupare con 41 casi, 39 dei quali riferibili al cluster di Salemi, 20 nel Palermitano, 14 sono i casi nel catanese, 4 nel Messinese, 4 nel Ragusano e uno nel Siracusano

Nonostante la situazione sotto controllo a livello ospedaliero preoccupano, però, i tanti casi scoperti nelle amministrazioni pubbliche in giro per l’isola. Si va dalla Rap, l’azienda dei rifiuti di Palermo dove la raccolta è rallentata per effetto dei 12 positivi, dei tanti tamponi in esecuzione e dei tanti assenti per malattia non correlata al virus. Manca all’appello circa il 40% degli addetti con conseguenze facilmente prevedibili.