Emergenza sanitaria

Portopalo di Capo Passero, la punta estrema della Sicilia orientale, è in subbuglio dopo la notizia della positività di 5 persone, una donna e 4 uomini. Nel borgo marinaro del Siracusano, in tanti temono un contagio, per cui ci sono sospetti che altri abbiamo contratto il Covid19. Il sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri, in un video ha provato a dispensare calma tra la popolazione, svelando anche che allo stato ci sono 25 persone in quarantena fiduciaria, “in attesa del tampone” dice il primo cittadino.

Il capo dell’amministrazione di Portopalo teme una caccia alle streghe. “Ho perfino sentito – dice Montoneri – che pure io sono contagiato. Sto bene ma dico che chiunque abbia avuto contatti con queste persone lo dica, per il bene di tutti”.

Ma ci sono altri casi in Sicilia sul contagio da Covid19. Uno è stato comunicato stamattina al Comune di Palermo da parte di un dipendente del Polo Tecnico di via Ausonia a Palermo che è risultato ieri positivo al test sierologico.

Il dipendente è ora in attesa dell’esito del tampone. Poiché lo stesso lavoratore era stato in servizio fino a venerdì l’Assessore all’Edilizia e alle Manutenzioni Maria Prestigiacomo ha chiesto al datore di lavoro, il capoarea Nicola Di Bartolomeo, di procedere alla evacuazione dell’intero edificio, adottando i provvedimenti necessari ad effettuare i test per i lavoratori ed allo stesso tempo garantire i servizi minimi alla cittadinanza. Al Polo Tecnico c’è tutto lo staff che sta coordinando le operazioni per il disinnesco della bomba trovato al porto di Palermo.

Inoltre, un dirigente medico del centro igiene pubblica dell’Asp di Partinico (Pa), dove vengono eseguiti i tamponi per il coronavirus, è risultato positivo. L’ufficio dell’Asp è stato chiuso ed è stato disposto il protocollo per sanificare la struttura. Sono stati disposti anche i controlli agli altri dipendenti che sono stati a contatto con il lavoratore positivo. Il dipendente è in isolamento domiciliare.

Nel Messinese, tra Taormina e Giardini Naxos, è aumentato il numero dei contagiato da Covid-19.

Il sindaco di Giardini Naxos, Nello Lo Turco, ha comunicato che «dopo le notizie degli ultimi giorni sui casi positivi accertati di contagio da coronavirus, devo purtroppo comunicare che tra venerdì scorso e stamattina l’Autorità Sanitaria ha comunicato altri tre nominativi di cittadini residenti a Giardini Naxos risultati positivi. Invito tutti alla calma ma soprattutto a rispettare con scrupolo le misure di sicurezza. Invito tutti alla calma, ma soprattutto a rispettare con scrupolo le misure di sicurezza».

Sale, quindi, a 11 il numero dei casi registrati dal 2 settembre scorso nel comune giardinese. A Taormina, invece, ci sono al momento 10 casi accertati di Covid-19.