I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani hanno intensificato i controlli del territorio finalizzati a contrastare lo sversamento illecito e l’abbandono di rifiuti nel territorio della provincia di Trapani.

Una discarica abusiva a Erice

A Erice i militari della Stazione hanno sottoposto a sequestro un’area di circa 20 mila mq. In località Torrebianca dove è stata realizzata una vera e propria discarica abusiva di materiali pericolosi e dove sono stati rifiuti di ogni genere: carcasse di auto e roulotte, lastre di eternit, arredi nonché sfabbricidi e rifiuti edilizi. L’intera area è stata sequestrata ed affidata al proprietario del terreno. Si sta indagando per risalire agli autori di questa immensa discarica a cielo aperto.

Scoperti in due mentre sversano rifiuti

A Mazara del Vallo, in località Borgata Costiera, i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Distaccamento di Trapani, hanno invece eseguito fermato e controllato un autocarro carico di rifiuti che, addentrantosi nelle campagne del mazarese, stava scaricando in una vecchia cava dismessa i rifiuti che stava trasportando (terra e roccia da scavo, tubazioni per irrigazione, residui di lavorazioni in plastica e sfabbricidi). Nella circostanza i militari hanno identificato e denunciavano le persone a bordo del mezzo, un 76enne, un 64enne e 61enne, procedendo al sequestro dell’area e dell’autocarro utilizzato per il trasporto.

Paura allo Sperone, buttano batterie al litio nel cassonetto che esplodono nel compattatore

Un equipaggio della RAP a Palermo ha rischiato l’incolumità durante il servizio di svuotamento cassonetti in via Sperone a causa di venti batterie al litio, gettate nei contenitori per i rifiuti, alcune delle quali sono esplose durante il travaso nel compattatore. La Polizia Municipale è intervenuta e la strada è stata chiusa al traffico per tre ore. Un’ulteriore squadra della RAP ha provveduto a inertizzare le batterie e a depositarle temporaneamente presso il Centro Comunale di Raccolta “Picciotti” in attesa del ritiro da parte di una ditta specializzata. Durante il servizio di svuotamento cassonetti in via Sperone, l’equipaggio della RAP in servizio in quell’itinerario ha rischiato, ancora una volta, l’incolumità. Ignoti hanno buttato all’interno dei cassonetti all’altezza del civico 4, venti batterie al litio di cui alcune sono scoppiate durante le attività di travaso dei rifiuti all’interno del compattatore. Allertata la Polizia Municipale, subito si è provveduto a svuotare i cassonetti su strada per verificare cosa avesse causato un grosso boato. I responsabili hanno chiamato a supporto una ulteriore squadra della RAP con il segui pala, per inertizzare le batterie mettendole dentro delle bacinelle di acqua contenenti anche sabbia e poi allocandole nei “Big Bag”, sacchi bianchi grandi di sicurezza sigillati. Le batterie sono state depositate temporaneamente presso il Centro Comunale di Raccolta “Picciotti” nelle more che una ditta specializzata, già allertata, li ritirasse. Il tratto di strada è stata interdetta al traffico per tre ore.